Артуро Гатти – Микки Уорд III / Arturo Gatti vs. Micky Ward 3

6 июля 2003 года в Нью-Джерси (США), состоялся третий бой, знаменитой трилогии мирового бокса. В ринге, в третьем заключительном поединке встречались: 30-летний канадец с итальянским происхождением - Артуро Гатти по прозвищу "Гром" и 37-летний американец Микки Уорд по прозвищу "Ирландец". После второго боя соперников, счет побед в матче 1:1.

July 6, 2003 in New Jersey (USA), the third fight took place, the famous trilogy of world boxing. In the ring, in the third final duel, there were: a 30-year-old Canadian with Italian origin - Arturo Gatti nicknamed “Thunder” and a 37-year-old American Mickey Ward, nicknamed “Irish”. After the second battle, the score of victories in the match is 1: 1.