Предстоящие события UFC на май, июнь 2020 года, прошедшие изменения в связи с коронавирусом:

UFC Fight Night 176: Вудли - Бернс, еще известный как UFC on ESPN 9: Woodley vs. Burns, состоится с 30 на 31 мая 2020 г, в Лас-Вегасе (США).

Кард / бои UFC Fight Night: Woodley vs. Burns:

Главный кард

Тайрон Вудли — Гилберт Бернс

Благой Иванов — Аугусто Сакай

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер Маккензи Дерн — Ханна Сайферс



Предварительный кард

Катлин Чоокагян — Валентина Шевченко

Билли Кварантильо — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брэндон Ройвал

Луи Смолка — Кейси Кенни Крис

Гутьеррес — Винс Моралес

UFC 250: Nunes vs. Spencer / Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер. Турнир пройдет с 6 на 7 июня 2020 года в США. Изначально, UFC 250 планировалось провести 9 мая 2020 года в Сан-Паулу (Бразилия).

Кард / бои UFC 250: Nunes vs. Spencer:

Женщины, полулегкий вес: Аманда Нуньес (ч) – Фелиция Спенсер

Средний вес: Чарльз Берд – Маки Питоло

Средний вес: Иэн Хайниш – Джеральд Миршерт

Наилегчайший вес: Алекс Перес – Джуссиер Формига

Полутяжелый вес: Алонзо Менифилд – Дэвин Кларк





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