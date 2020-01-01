Новое расписание турниров UFC 2020 на май и июнь, в связи с коронавирусом

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Предстоящие события UFC на май, июнь 2020 года, прошедшие изменения в связи с коронавирусом:

UFC Fight Night 176: Вудли - Бернс, еще известный как UFC on ESPN 9: Woodley vs. Burns, состоится с 30 на 31 мая 2020 г, в Лас-Вегасе (США).

Кард / бои UFC Fight Night: Woodley vs. Burns:
Главный кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бернс
Благой Иванов — Аугусто Сакай
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер Маккензи Дерн — Ханна Сайферс


Предварительный кард
Катлин Чоокагян — Валентина Шевченко
Билли Кварантильо — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брэндон Ройвал
Луи Смолка — Кейси Кенни Крис
Гутьеррес — Винс Моралес

 

UFC 250: Nunes vs. Spencer / Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер. Турнир пройдет с 6 на 7 июня 2020 года в США. Изначально, UFC 250 планировалось провести 9 мая 2020 года в Сан-Паулу (Бразилия).

Кард / бои UFC 250: Nunes vs. Spencer:
Женщины, полулегкий вес: Аманда Нуньес (ч) – Фелиция Спенсер
Средний вес: Чарльз Берд – Маки Питоло
Средний вес: Иэн Хайниш – Джеральд Миршерт
Наилегчайший вес: Алекс Перес – Джуссиер Формига
Полутяжелый вес: Алонзо Менифилд – Дэвин Кларк

 

Предлагаем вашему вниманию:

Хабиб Нирмагомедов - Конор МакГрегор / Conor vs. Khabib - Full Fight

 

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