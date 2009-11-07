UFC 249: Тони ФЕРГЮСОН vs. Джастин ГЭТЖИ – Трансляция 9 мая 2020
С 9 на 10 мая 2020 года, в Джексонвилле (США), состоится турнир турнир UFC 249: Ferguson vs. Gaethje. Прямую онлайн трансляцию UFC 249, смотрите 10 мая в 03:00 мск, на канале РЕН ТВ, Сетанта Спорт Украина начнет прямой эфир в 05:00 msk.
В главном поединке события UFC 249, пройдет бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе, в октагоне встретятся топовые бойцы: Тони Фергюсон (25-3) и Джастин Гэтжи (21-2). Победитель получит право сразится с чемпионом - Хабибом Нурмагомедовым, который не смог прибыть в США на турнир, из-за закрытых границ по причине коронавируса.
Кард / бои UFC 249 Ferguson vs. Gaethje:
Легкий вес, бой за временный пояс: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Легчайший вес, титульный бой: Генри Сехудо – Доминик Крус
Тяжелый вес: Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенстрайк
Полулегкий вес: Джереми Стивенс – Келвин Кэттер
Легкий вес: Дональд Серроне – Энтони Петтис
Тяжелый вес: Грег Харди – Йорган де Кастро
Тяжелый вес: Алексей Олейник – Фабрисио Вердум
Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза – Мишель Уотерсон
Средний вес: Юрайя Холл – Роналдо Соуза
Полусредний вес: Висенте Люке – Нико Прайс
Полулегкий вес: Чарльз Роса – Брюс Митчелл
Полутяжелый вес: Райан Спэнн – Сэм Алви
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