С 9 на 10 мая 2020 года, в Джексонвилле (США), состоится турнир турнир UFC 249: Ferguson vs. Gaethje. Прямую онлайн трансляцию UFC 249, смотрите 10 мая в 03:00 мск, на канале РЕН ТВ, Сетанта Спорт Украина начнет прямой эфир в 05:00 msk.

В главном поединке события UFC 249, пройдет бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе, в октагоне встретятся топовые бойцы: Тони Фергюсон (25-3) и Джастин Гэтжи (21-2). Победитель получит право сразится с чемпионом - Хабибом Нурмагомедовым, который не смог прибыть в США на турнир, из-за закрытых границ по причине коронавируса.

Кард / бои UFC 249 Ferguson vs. Gaethje:

Легкий вес, бой за временный пояс: Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Легчайший вес, титульный бой: Генри Сехудо – Доминик Крус

Тяжелый вес: Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенстрайк

Полулегкий вес: Джереми Стивенс – Келвин Кэттер

Легкий вес: Дональд Серроне – Энтони Петтис

Тяжелый вес: Грег Харди – Йорган де Кастро

Тяжелый вес: Алексей Олейник – Фабрисио Вердум

Женщины, первый наилегчайший вес: Карла Эспарза – Мишель Уотерсон

Средний вес: Юрайя Холл – Роналдо Соуза

Полусредний вес: Висенте Люке – Нико Прайс

Полулегкий вес: Чарльз Роса – Брюс Митчелл

Полутяжелый вес: Райан Спэнн – Сэм Алви

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Тони Фергюсон - Кевин Ли / Tony Ferguson vs Kevin Lee

Джастин Гэтжи - Эдсон Барбоза / Gaethje vs. Barboza