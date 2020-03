В ночь с 14 на 15 марта 2020 года, в Бразилиа (Бразилия), состоится турнир UFC Fight Night 170: Lee vs. Oliveira, также известный как UFC Бразилиа. Главный кард UFC Brasilia- в прямом эфире покажет канал Сетанта Спорт Ukraine, начало прямой онлайн трансляции 15 марта 2020 г, в 03-00 мск.

В предварительном карде, в полусреднем весе, экс-чемпион M-1 Global, россиянин Алексей Кунченко (20-1) сразится с бразильцем Элизеу Залески дус Сантусом (21-6).

В главном событии UFC Бразилиа, пройдет бой топовых легковесов UFC: Чарльз Оливейра 28-8 (1) из Бразилии встретится в октагоне с американцем Кевином Ли (18-5).

Card / Fights UFC Fight Night 170:

Kevin Lee (18 - 5) vs. Charles Oliveira (29 - 8, 1 NC)

Demian Maia (28 - 9) vs. Gilbert Burns (18 - 3)

Renato Moicano (13 - 3 - 1) vs. Damir Hadzovic (13 - 5)

Johnny Walker (17 - 4) vs. Nikita Krylov (26 - 7)

Francisco Drinaldo (24 - 7) vs. John Makdessi (17 - 6)

Jussier Formiga (23 - 6) vs. Brandon Moreno (16 - 4 - 1)

Randa Markos (10 - 7 - 1) vs. Amanda Ribas (8 - 1)

Eliseu Zaleski (21 - 6) vs. Alexei Kunchenko (21 - 1)

Rani Yahya (26 - 10, 1 NC) vs. Enrique Barzola (17 - 5)

Maryna Moroz (9 - 3) vs. Mayra Bueno Silva (5 - 0)

Bruno Gustavo (10 - 4 - 2) vs. David Dvorak (17 - 3)

Veronica Macedo (6 - 3 - 1) vs. Bea Malecki (1 - 0)

