UFC on ESPN+ 24: БЛЕЙДС vs. Dos SANTOS – Прямая трансляция

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С 25 на 26 января 2020 года, в Роли (США), состоится турнир UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos, так же известный как UFC Raleigh.

В главном событии турнира, пройдет бой в тяжелом весе: экс-чемпион ufc, бразилец Жуниор Дус Сантус (21-6) встретится в октагоне с топовым американцем Кертисом Блэйдсом (12-2 1 NC).

Где и когда смотреть UFC Fight Night 166: В платных трансляциях на сайте UFC Fight Pass, начало турнира 26 января в 01:00 мск с ранних прелимов. На нашем сайте, смотрите прямой эфир взвешивания и пресс-конференций UFC Fight Night 166, а так же online видео боев с участием Джуниора Дос Сантоса и Кёртиса Блейдса.

Кард / бои UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos
    Херберт Бернс - Нейт Ландвехр
    Бретт Джонс - Тони Грэйвли
    Сара МакМанн - Лина Лансберг
    Монтел Джексон - Фелипе Коларес
    Джастин Киш - Люси Пудилова
    Арнольд Аллен - Ник Лентц
    Бевон Льюис - Дуквон Таунсенд
    Джамахал Хилл - Дарко Стосич
    Ханна Сиферс - Анджела Хилл
    Джордан Эспиноса - Алекс Перес
    Рафаэл Дос Аньос - Майкл Кьеза
    Кертис Блейдс - Джуниор Дос Сантос

 

Предлагаем вашему вниманию:

UFC on ESPN+ 24: Взвешивание / UFC Raleigh: Weigh-in

 

Junior Dos Santos / Жуниор Дус Сантус: Топ 5 Нокаутов

 

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