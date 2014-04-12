С 25 на 26 января 2020 года, в Роли (США), состоится турнир UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos, так же известный как UFC Raleigh.

В главном событии турнира, пройдет бой в тяжелом весе: экс-чемпион ufc, бразилец Жуниор Дус Сантус (21-6) встретится в октагоне с топовым американцем Кертисом Блэйдсом (12-2 1 NC).

Где и когда смотреть UFC Fight Night 166: В платных трансляциях на сайте UFC Fight Pass, начало турнира 26 января в 01:00 мск с ранних прелимов. На нашем сайте, смотрите прямой эфир взвешивания и пресс-конференций UFC Fight Night 166, а так же online видео боев с участием Джуниора Дос Сантоса и Кёртиса Блейдса.

Кард / бои UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos

Херберт Бернс - Нейт Ландвехр

Бретт Джонс - Тони Грэйвли

Сара МакМанн - Лина Лансберг

Монтел Джексон - Фелипе Коларес

Джастин Киш - Люси Пудилова

Арнольд Аллен - Ник Лентц

Бевон Льюис - Дуквон Таунсенд

Джамахал Хилл - Дарко Стосич

Ханна Сиферс - Анджела Хилл

Джордан Эспиноса - Алекс Перес

Рафаэл Дос Аньос - Майкл Кьеза

Кертис Блейдс - Джуниор Дос Сантос

Предлагаем вашему вниманию:

UFC on ESPN+ 24: Взвешивание / UFC Raleigh: Weigh-in

Junior Dos Santos / Жуниор Дус Сантус: Топ 5 Нокаутов

Junior Dos Santos / Джуниор Дус Сантус: Топ 5 Финишей