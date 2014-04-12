UFC on ESPN+ 24: БЛЕЙДС vs. Dos SANTOS – Прямая трансляция
С 25 на 26 января 2020 года, в Роли (США), состоится турнир UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos, так же известный как UFC Raleigh.
В главном событии турнира, пройдет бой в тяжелом весе: экс-чемпион ufc, бразилец Жуниор Дус Сантус (21-6) встретится в октагоне с топовым американцем Кертисом Блэйдсом (12-2 1 NC).
Где и когда смотреть UFC Fight Night 166: В платных трансляциях на сайте UFC Fight Pass, начало турнира 26 января в 01:00 мск с ранних прелимов. На нашем сайте, смотрите прямой эфир взвешивания и пресс-конференций UFC Fight Night 166, а так же online видео боев с участием Джуниора Дос Сантоса и Кёртиса Блейдса.
Кард / бои UFC Fight Night 166: Blaydes vs. Dos Santos
Херберт Бернс - Нейт Ландвехр
Бретт Джонс - Тони Грэйвли
Сара МакМанн - Лина Лансберг
Монтел Джексон - Фелипе Коларес
Джастин Киш - Люси Пудилова
Арнольд Аллен - Ник Лентц
Бевон Льюис - Дуквон Таунсенд
Джамахал Хилл - Дарко Стосич
Ханна Сиферс - Анджела Хилл
Джордан Эспиноса - Алекс Перес
Рафаэл Дос Аньос - Майкл Кьеза
Кертис Блейдс - Джуниор Дос Сантос
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