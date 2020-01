Подробное расписание турниров UFC на Февраль, Март, Апрель 2020 года: Кард и состав участников, дата и место проведения. Смотрите online календарь трансляций юфс 2020, с участием: Хабиба Нурмагомедова - Тони Фергюсона, Конор Макгрегор - Дональд Серроне, Джон Джонс - Доминик Рейес, и других звезд UFC

UFC 246, Лас Вегас (штат Невада, США), 19 января 2020

Дата: 19 января 2020

Начало: 02.15 (МСК)

Место: Ти-Мобайл Арена, г. Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса, штат Невада, США)

Кард UFC 246:

Конор Макгрегор (Ирландия) vs. Дональд Серроне (США)

Холи Холм (США) vs. Ракель Пеннингтон (США)

Алексей Олейник (Россия) vs. Морис Грин (США)

Клаудиа Гадэлья (Бразилия) vs. Алекса Грассо (Мексика)

Энтони Петтис (США) vs. Карлос Диего Феррейра (Бразилия)

Роксанн Модаффери (США) vs. Мейси Барбер (США)

Андре Фили (США) vs. Содик Юсуф (Нигерия)

Аскар Аскаров (Россия) vs. Тим Эллиотт (США)

Насрат Хакпараст (Германия) vs. Дрю Добер (США)

Алекса Камур (США) vs. Джастин Ледет (США)

Брайан Келлехер (США) vs. Од Осборн (США)

Сабина Масо (Колумбия) vs. Джей Джей Олдрич (США)

UFC Fight Night 166 / UFC on ESPN+ 24 - 26 января 2020

Дата: 26 января 2020

Начало: 01.00 (МСК)

Место: Пи-эн-си-арена, г. Роли (штат Северная Каролина, США)



Кард UFC Fight Night 166:

Кертис Блейдс (США) vs. Джуниор Дос Сантос (Бразилия)

Рафаэль Дос Аньос (Бразилия) vs. Майкл Киеса (США)

Джордан Эспиноза (США) vs. Алекс Перес (США)

Ханна Сиферс (США) vs. Анджела Хилл (США)

Джамахал Хилл (США) vs. Дарко Стосич (Сербия)

Бивон Льюис (США) vs. Декуан Таунсенд (США)

Ник Лентц (США) vs. Арноль Аллен (Англия)

Джастин Киш (США) vs. Люси Пудилова (Чехия)

Монтел Джексон (США) vs. Фелипе Коларес (Бразилия)

Сара Макманн (США) vs. Лина Лансберг (Швеция)

Бретт Джонс (Уэльс) vs. Тони Гравели (США)

Герберт Бернс (Бразилия) vs. Нейт Ландвер (США)

UFC 247, Хьюстон (штат Техас, США), 9 февраля 2020

Дата: 9 февраля 2020

Начало: 02.15 (МСК)

Место: Тойота-центр, г. Хьюстон (штат Техас, США)



Кард UFC 247:

Джон Джонс (США) vs. Доминик Рейес (США)

Валентина Шевченко (Кыргызстан/Перу/США) vs. Кэтлин Чукагян (США)

Хуан Адамс (США) vs. Джастин Тафа (Австралия)

Мирсад Бектич (США) vs. Ден Идж (США)

Деррик Льюис (США) vs. Илир Латифи (Швеция)

Джимми Ривера (США) vs. Марлон Вера (Эквадор)

Тревин Джайлс (США) vs. Антонио Арройо (Бразилия)

Алекс Мороно (США) vs. Диего Лима (Бразилия)

Андреа Ли (США) vs. Лорен Мерфи (США)

Майл Джонс (США) vs. Марио Баутиста (США)

Доминго Пиларте (США) vs. Джерни Ньюсон (США)

Андре Эвелл (США) vs. Джонатан Мартинес (США)

UFC Fight Night 167 / UFC on ESPN+ 25 - 16 февраля 2020

Дата: 16 февраля 2020

Начало: 04.00 (МСК)

Место: Санта Ана Стар Центр, г. Рио Ранчо (штат Нью-Мексико, США)



Кард UFC Fight Night 167:

Кори Андерсон (США) vs. Ян Блахович (Польша)

Диего Санчес (США) vs. Мишел Перейра (Бразилия)

Дэвин Кларк (США) vs. Гаджимурад Антигулов (Россия)

Монтана де ла Роса (США) vs. Мара Ромеро Борелла (Италия)

Ландо Ванната (США) vs. Янси Медейрос (США)

Джон Додсон (США) vs. Натаниэль Вуд (Англия)

Рожерио Бонторин (Бразилия) vs. Рей Борг (США)

Мэйси Чиассон (США) vs. Никко Монтаньо (США)

Марк де ла Роса (США) vs. Раулиан Пайва (Бразилия)

UFC Fight Night 168 / UFC on ESPN+ 26 - 23 февраля 2020

Дата: 23 февраля 2020

Начало: 03.00 (МСК)

Место: Спарк Арена, г. Окленд (Новая Зеландия)

Букмекерские ставки: ПАРИМАТЧ



Кард UFC Fight Night 168:

Пол Фелдер (США) vs. Дэн Хукер (Новая Зеландия)

Винисиус Кастро (Бразилия) vs. ?

Джимми Крут (Австралия) vs. Михал Олексийчук (Польша)

Каролина Ковалькевич (Польша) vs. Ян Сяонянь (Китай)

Брэд Риддел (Новая Зеландия) vs. Магомед Мустафаев (Россия)

Кевин Агиллар (США) vs. Зубайра Тухугов (Россия)

Джейми Малларки (Австралия) vs. Джэлин Тернер (США)

Бен Сосоли (Австралия) vs. Маркос Рожерио де Лима (Бразилия)

Джейк Мэттьюс (Австралия) vs. Эмиль Мик (Бразилия)

Каллан Поттер (Австралия) vs. Сонг Кенан (Китай)

Кай Кара Франс (Новая Зеландия) vs. Тайсон Нэм (США)

Рэйчел Остович (США) vs. Шана Добсон (США)

UFC Fight Night 169 / UFC on ESPN+ 27 - 1 марта 2020

Дата: 1 марта 2020 (дата по московскому времени)

Начало: информация уточняется

Место: Чартвэй Арена, г. Норфолк (штат Виргиния, США)



Кард UFC Fight Night 169:

Джозеф Бенавидес (США) vs. Дейвезон Фигейредо (Бразилия)

Ион Куцелаба (Молдавия) vs. Магомед Анкалаев (Россия)

Марчин Тыбура (Польша) vs. Сергей Спивак (Молдавия)

Меган Андерсон (Австралия) vs. Норма Дюмонт Виана (Бразилия)

Майк Дэвис (США) vs. Гига Чикадзе (Грузия)

Брендан Аллен (США) vs. Том Бриз (Англия)

Джордан Гриффин (США) vs. Ти Джей Браун (США)

Фелисия Спенсер (Канада) vs. Зара Фэирн Дос Сантос (Франция)

Габриэл Силва (Бразилия) vs. Кайлер Филиппс (США)

Стивен Питерсон (США) vs. Аалон Круз (США)

UFC 248, Лас Вегас (штат Невада, США), 8 марта 2020

Дата: 8 марта 2020 (дата по московскому времени)

Начало: информация уточняется

Место: Ти-Мобайл Арена, г. Парадайс (пригородная территория Лас-Вегаса, штат Невада, США)



Кард UFC 248:

Вэйли Жанг (Китай) vs. Йоанна Йенджейчик (Польша)

Роберт Уиттакер (Австралия) vs. Джаред Каннонир (США)

Эмили Уитмайр (США) vs. Полиана Виана (Бразилия)

Данаа Батгерел (Монголия) vs. Гуидо Канетти (Аргентина)

UFC Fight Night 170 / UFC on ESPN+ 28 - 15 марта 2020

Дата: 15 марта 2020 (дата по московскому времени)

Начало: информация уточняется

Место: Нильсон Нельсон Гимназиум, г. Бразилиа (Бразилия)



Кард UFC Fight Night 170:

Элизеу Дос Сантос (Бразилия) vs. Алексей Кунченко (Россия)

Джони Уокер (Бразилия) vs. Никита Крылов (Украина)

Антонио Карлос Джуниор (Бразилия) vs. ?

Джусиер Формига (Бразилия) vs. Брендон Морено (Мексика)

Аманда Рибас (Бразилия) vs. Пейдж Ванзант (США)

Рэни Яя (Бразилия) vs. Энрике Барзола (Перу)

Вероника Маседо (Венесуэла) vs. Биа Малецки (Швеция)

UFC Fight Night 171 / UFC on ESPN+ 29 - 21 марта 2020

Дата: 21 марта 2020

Начало: информация уточняется

Место: О2 Арена, г. Лондон (Англия)



Кард UFC Fight Night 169:

Даррен Стюарт (Англия) vs. Марвин Веттори (Италия)

Пол Крейг (Шотландия) vs. Раян Спэнн (США)

Лерон Мерфи (Англия) vs. Габриэль Бенитес (Мексика)

Молли Маккэн (Англия) vs. Эшли Эванс Смит (США)

Джон Филлипс (Уэльс) vs. Дуско Тодорович (Сербия)

Том Аспинелл (Англия) vs. Рафаэл Пессоа Нунес (Бразилия)

UFC Fight Night 172 / UFC on ESPN+ 30 - 29 марта 2020

Дата: 29 марта 2020 (дата по московскому времени)

Начало: информация уточняется

Место: Нейшенуайд Арена, г. Колумбус (штат Огайо, США)



Кард UFC Fight Night 172:

Фрэнсис Нганну (Камерун) vs. Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)

Рафаэль Ассунсао (Бразилия) vs. Коди Гарбрандт (США)

Грег Харди (США) vs. Йорган де Кастро (Кабо Верде)

Халил Раунтри Мл. (США) vs. Сэм Элви (США)

Тиша Торрес (США) vs. Мизуки Иноуэ (Япония)

Луис Смолка (США) vs. Дейви Грант (Англия)

UFC 249, Бруклин (штат Нью-Йорк, США), 19 апреля 2020

Дата: 19 апреля 2020 (дата по московскому времени)

Начало: информация уточняется

Место: Барклайс Центр, Бруклин (штат Нью-Йорк, США)



Кард UFC 249:

Хабиб Нурмагомедов (Россия) vs. Тони Фергюсон (США)

Джессика Андраде (Бразилия) vs. Роуз Намаюнас (США)

Юрайа Холл (США) vs. Роналдо Соуза (Бразилия)